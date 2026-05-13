Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Francesca Manzini ha dichiarato di essere stata licenziata dalla conduttrice della trasmissione, affermando di aver subito un provvedimento in seguito a una sua opinione. La conduttrice ha poi smentito pubblicamente queste affermazioni, specificando di non aver mai preso decisioni di quel genere nei confronti di Manzini. La vicenda ha catturato l’attenzione dei telespettatori e degli addetti ai lavori, alimentando discussioni sui rapporti tra i protagonisti del reality.

Il Grande Fratello Vip continua a tenere alta l'attenzione del pubblico italiano. Francesca Manzini è tra le grandi protagoniste di questa edizione. Nella diretta di ieri sera, l'imitatrice è finita al centro dell'attenzione per i tanti lavori fatti nel corso della sua carriera. In questa circostanza, la donna ha fatto una rivelazione in merito ad un presunto lavoro che ha fatto insieme a Selvaggia Lucarelli. La concorrente del Grande Fratello Vip ha accusato l'opinionista di averla licenziata dalla radio in cui lavorava 10 anni. Francesca Manzini ha dichiarato le seguenti parole: "Ho lavorato con lei dieci anni fa. Lei mi ha licenziata dalla radio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Francesca Manzini rivela: “Licenziata dalla Lucarelli” ma lei la sbugiarda

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