Nella serata di ieri si è conclusa la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Durante la puntata sono state annunciate le nomination e sono stati eliminati alcuni concorrenti. I telespettatori hanno seguito con attenzione le dinamiche all’interno della casa, mentre i concorrenti si sono confrontati sui vari temi proposti dal format.

E’ calato il sipario sulla sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026, il reality show di successo condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Vediamo nel dettaglio tutto quello che è successo nella puntata del GF VIP andata in onda martedì 12 maggio 2026 con le ultime news. GF VIP 2026, il racconto della diretta della 16a puntata di martedì 12 maggio. La sedicesima puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 12 maggio 2026 prende il via con una bellissima e raggiante Ilary Blasi che saluta il pubblico e le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. La conduttrice si collega subito con la casa e si parte con il primo faccia a faccia tra Francesca Manzini e gli altri concorrenti.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026, news ultim’ora: eliminato e nomination di ieri sera 12 maggio, sedicesima puntata

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