Martedì 12 maggio 2026, durante la puntata del Grande Fratello Vip trasmessa su Canale 5, Lucia Ilardo è diventata ufficialmente la terza finalista del reality. La sua presenza tra i concorrenti in corsa per la vittoria si è consolidata dopo l'eliminazione di altri partecipanti durante la serata. La finale si avvicina e la sua posizione tra i concorrenti si conferma dopo le votazioni e le sfide della puntata.

Colpo di scena nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio 2026. Il televoto del pubblico ha decretato il nome del terzo finalista ufficiale di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi. Dopo Antonella Elia e Alessandra Mussolini, anche Lucia Ilardo conquista un posto nella finalissima del programma più seguito della televisione italiana. Nel corso della serata, Ilary Blasi ha radunato i concorrenti nella celebre “Nuvola” per comunicare i primi verdetti. A proseguire la corsa verso la finale sono stati Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Lucia Ilardo. L’annuncio ufficiale è arrivato direttamente dallo studio del reality.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip 2026, Lucia Ilardo è la terza finalista

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Grande fratello vip: Chi sarà il terzo finalista

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