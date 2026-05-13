Grande Fratello Vip 2026 | chi può vincere? Lucia Ilardo terza finalista

Martedì 12 maggio si è tenuta una nuova puntata del Grande Fratello Vip 2026, durante la quale è stato annunciato il terzo finalista. Sono state effettuate nuove nomination tra i concorrenti e sono scoppiate diverse polemiche all’interno della casa. La serata ha visto anche la partecipazione di altri concorrenti in corsa per il titolo, mentre si discute sulle possibili strategie e sul percorso dei finalisti.

Roma, 12 maggio 2026 - Il terzo finalista, nuove nomination e tante polemiche hanno caratterizzato la puntata del Grande Fratello Vip 2026 di martedì 12 maggio. Una puntata particolare del reality show condotto da Ilary Blas i con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici. Il terzo finalista. I nominati. Chi può vincere il Grande Fratello Vip 2026. Francesca Manzini contro tutti. Raimondo Todaro è uno stratega?. Le sorprese. Il terzo finalista. Ad arrivare all’ultimo round dopo il televoto dei giorni scorsi sono stati Adriana Volpe, Lucia Ilardo e Raimondo Todaro. Il pubblico ha scelto Lucia Ilardo: è lei la terza finalista di questa edizione del Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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