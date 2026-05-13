Nella puntata del 12 maggio del Grande Fratello Vip 2026 sono state effettuate le nomination, segnando un momento di forte tensione tra i concorrenti. Dopo la separazione e l’eliminazione dei gruppi denominati club economy e club gold, i partecipanti si sono trovati in una situazione in cui tutti sono stati chiamati a esprimere le proprie preferenze, creando un clima di confronto diretto e senza filtri.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2026 è il momento delle nomination. Dopo la scissione e l’eliminazione dei club economy e club gold, i concorrenti sono tutti contro tutti. Nomination Grande Fratello Vip 2026 del 12 maggio 16a puntata. E’ il momento delle nomination nella casa del GF VIP 2026. Tutti i concorrenti arrivano nella mistery room per nomination palesi, ad eccezione delle tre finaliste Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo. Ilary Blasi ha qualcosa da dire ai concorrenti: “ questo televoto eleggerà il quarto finalista “. Scopriamo le nomination: Raimondo Todaro nomina Francesca;. Adriana Volpe vota Renato: « merita la finale, è la nota positiva di questa casa »;.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip 2026: i nominati e le nomination di ieri sera 12 maggio | Video Mediaset

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Grande Fratello Vip 2026 | nomination di ieri sera | ecco chi e al televoto

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