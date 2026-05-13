Dopo aver partecipato insieme al Grande Fratello, Rasha e Omer hanno deciso di mettere fine alla loro relazione. La coppia ha annunciato la separazione sui social media, specificando che la rottura è avvenuta in modo pacifico. Sono trascorsi circa sei mesi dal termine del reality show, durante i quali i due hanno condiviso momenti e aggiornamenti con i loro follower. La notizia della separazione ha fatto il giro del pubblico e dei fan.

Rasha e Omer, reduci dallo scorso Grande Fratello, si sono lasciati dopo 6 mesi. La coppia ha chiuso la relazione in armonia ed ha comunicato sui social la rottura Un’altra coppia delGrande Fratello di Simona Venturaè scoppiata.E’ finita tra Rasha Younes e Omer Elomari, i due si erano messi insieme nella Casa, sebbene la loro storia sia stata sin dall’inizio piena di problemi poiché i due non trovavano un punto di incontro. Alla fine la passione è scoppiata quando lei è stata eliminata ed ha capito che le mancava il suo coinquilino. I due quindi hanno iniziato a vivere per bene questo legame fuori dalla Casa e la loro relazione è durata 6 mesi.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello, è finita tra Rasha e Omer

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Grande Fratello, La scelta RIVOLUZIONARIA di Omer e Rasha! Ecco perche sono spariti

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