Nell’ultima edizione del Grande Fratello, Rasha Younes e Omer Elomari sono diventati protagonisti di una storia d’amore. Rasha Younes ha recentemente fatto una rivelazione in cui afferma che la relazione con Omer Elomari è più difficile rispetto ad altre esperienze. La coppia è insieme da diversi mesi e il loro rapporto ha attirato l’attenzione del pubblico.

L'ultima edizione del Grande fratello ha visto la nascita di diverse storie d'amore. Tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari, che stanno insieme da ormai alcuni mesi. La social media manager di Pomezia ha aperto di recente un box di domande su Instagram dove ha risposto ad alcuni fans. La donna ha parlato della sua relazione con il siriano, facendo una rivelazione. Alla domanda, se è diventato più difficile o più semplice passare del tempo distante da Omer Elomari, Rasha Younes ha scritto: "Sinceramente più difficile poiché più passa il tempo e più cresce il legame e più si condividono cose." La donna ha raggiunto il compagno in Valtellina dove lui ha casa e lavora. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello, Rasha Younes e quella rivelazione su Omer Elomari: “E’ più difficile”

