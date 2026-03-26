Una coppia formata durante il Grande Fratello, composta da Rasha Younes e Omer Elomari, potrebbe aver concluso la propria relazione. Una segnalazione recente ha portato all’attenzione questa ipotesi, sollevando dubbi sulla loro situazione attuale. Al momento, non sono state fornite dichiarazioni ufficiali da parte dei diretti interessati.

Il Grande fratello ha visto la nascita di diverse coppie e tra queste vi è quella formata da Rasha Younes e Omer Elomari. In queste ore, la coppia è finita al centro del gossip per alcune indiscrezioni che li vorrebbero attraversare un momento difficile. La social media manager di Pomezia e l'imprenditore siriano non si fanno vedere insieme da un po' di tempo, tanto da far preoccupare i loro fans che temono una rottura. Amedeo Venza ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha risposto ad un utente che chiedeva informazioni su Rasha Younes e Omer Elomari. L'uomo ha scritto rivolgendosi ai Rashmer: "Capisco che non siete tenuti a farlo ma un po' di rispetto per chi vi segue da quando siete entrati al Grande fratello lo volete avere? Comunque io so da fonti vicine che sono in crisi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande fratello: Rasha Younes e Omer Elomari, storia al capolinea? La segnalazione

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