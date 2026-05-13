Grand Tour Musei 2026 il sapere unisce il mondo

È stata annunciata la XVIII edizione del Grand Tour Musei delle Marche, un evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Quest’anno il focus sarà sul tema “il sapere unisce il mondo”, coinvolgendo diversi musei e istituzioni culturali della zona. L’iniziativa prevede visite guidate, mostre e incontri aperti al pubblico, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza e lo scambio culturale tra visitatori italiani e stranieri.

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Torna per la XVIII edizione il Grand Tour Musei delle Marche: il tema di quest’anno per l’80° anniversario dell’organizzazione, I Musei uniscono un mondo diviso, vuole rimarcare la capacità della cultura e dell’ arte di fungere da ponte per colmare distanze considerate insormontabili, tra popoli, generazioni e culture, al fine di promuovere comprensione, dialogo e pace tra le comunità. L’Ente Olivieri - Biblioteca e Musei Oliveriani, unitamente all’associazione l’Anfora di Novilara, alla Pro Loco di Candelara, alle associazioni Archeologia e Paesaggio e Teuta Senones Pisaurenses ha organizzato per la Notte dei Musei del 23 maggio una serie di iniziative che uniranno in un itinerario i borghi di Candelara e Novilara.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - “Grand Tour Musei 2026“ il sapere unisce il mondo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Is Colonial Williamsburg VA Worth it Full Walking Tour + Maze Notizie correlate doppia firma 2026 dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato “il grand tour in italia”Ogni anno, dal 2016, il mondo del design e dell’alto saper fare attendono di scoprire a Milano, durante il Salone del Mobile, la nuova edizione di... Verona si accende d’arte: il festival che unisce musei e città? Cosa sapere Verona ospita il festival Artinrete dal 1 al 3 maggio 2026 tra musei e piazze. Argomenti più discussi: Grand Tour Musei; Grand Tour Musei 2026 il sapere unisce il mondo; Musei Vaticani, il Grand Tour nel racconto dei viaggiatori illustri; Notte dei Musei 2026, i borghi di Novilara e Candelara protagonisti del Grand Tour. Notte dei Musei 2026, i borghi di Novilara e Candelara protagonisti del Grand Tour ift.tt/nzHwJa1 x.com Grand Tour dei Musei. Tra arte, musica e storia. Cultura fino a mezzanotteDomani apertura straordinaria di Musei Civici, Palazzo Mosca, Casa e Museo Rossini. E una proposta originale alla scoperta dei Piceni, fra Museo Oliveriano e Novilara. Torna la XVI edizione del Grand ... quotidiano.net