Dal 1 al 3 maggio 2026, Verona ospiterà il festival Artinrete, un evento che coinvolge musei e spazi pubblici della città. L'iniziativa, promossa dall’associazione ArtiVer, prevede esposizioni e workshop tra Palazzo Forti, il Teatro Ristori e altre location. L’obiettivo è creare un collegamento tra le diverse realtà artistiche e culturali del territorio, offrendo ai visitatori un percorso tra arte contemporanea e tradizione.

? Cosa sapere Verona ospita il festival Artinrete dal 1 al 3 maggio 2026 tra musei e piazze.. L'iniziativa di ArtiVer connette Palazzo Forti e Teatro Ristori con mostre e workshop.. Dal primo al 3 maggio 2026, Verona si trasformerà in un laboratorio d’arte a cielo aperto con il ritorno di Artinrete, il festival che connette musei, gallerie e spazi urbani in una rete culturale senza precedenti. La manifestazione, promossa da ArtiVer, coinvolgerà la città antica, le zone di Veronetta e della Zai, proponendo un programma che intreccia mostre, performance audiovisive e workshop per rendere l’espressione artistica un’esperienza collettiva. Un itinerario tra palazzi storici e nuovi linguaggi visivi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona si accende d’arte: il festival che unisce musei e città

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