doppia firma 2026 dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato il grand tour in italia

Ogni anno, durante il Salone del Mobile di Milano, si tiene Doppia Firma, un evento che unisce il pensiero progettuale e l’alto artigianato. Ideato nel 2016 da una fondazione e da un quotidiano, con il supporto di una fondazione dedicata alle arti e ai mestieri, questa manifestazione presenta una selezione di opere e progetti realizzati da artigiani e designer. L’obiettivo è mettere in mostra le collaborazioni tra creativi e artigiani italiani.

Ogni anno, dal 2016, il mondo del design e dell’alto saper fare attendono di scoprire a Milano, durante il Salone del Mobile, la nuova edizione di Doppia Firma, il fortunato format ideato da Fondazione Cologni e Living - Corriere della Sera, con il sostegno di Michelangelo Foundation,che mette.🔗 Leggi su Milanotoday.it Notizie correlate Fondazione Cologni torna con Doppia Firma: "Un dialogo fra pensiero e artigianato"La nuova edizione di Doppia Firma, il fortunato format ideato da Fondazione Cologni mette felicemente in dialogo il pensiero progettuale e... Milano Cortina 2026, l’Italia dei record e la doppia firma Malagò–BuonfiglioCon sei giorni ancora da disputare, l’Italia supera il primato di Pechino 2022 per totale di medaglie, Lillehammer 94 per il numero di medaglie d’oro... Una raccolta di contenuti Si parla di: Salone del Mobile e Fuorisalone 2026: prima carrellata sul corposo calendario di eventi. doppia firma 2026 dialoghi tra pensiero progettuale e alto artigianato il grand tour in italiaOgni anno, dal 2016, il mondo del design e dell’alto saper fare attendono di scoprire a Milano, durante il Salone del Mobile, la nuova edizione di Doppia Firma, il fortunato format ideato da Fondazion ... milanotoday.it Fondazione Cologni torna con Doppia Firma: Un dialogo fra pensiero e artigianatoLa nuova edizione di Doppia Firma, il fortunato format ideato da Fondazione Cologni mette felicemente in dialogo il ... ilgiorno.it