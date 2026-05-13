Grand Prix di fioretto maschile e femminile 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a Shanghai

Nel prossimo fine settimana, Shanghai ospiterà l'ultima tappa stagionale del Grand Prix di fioretto maschile e femminile. Per l’occasione, 24 atleti italiani sono stati convocati per competere in questa trasferta cinese. La manifestazione metterà in mostra le prestazioni dei fiorettisti italiani in una competizione che chiude il ciclo agonistico dell’anno.

Trasferta cinese per il fioretto azzurro maschile e femminile: sarà Shanghai a ospitare nel prossimo fine settimana l’ultima tappa stagionale del Grand Prix di specialità. Sulle pedane asiatiche, dove come in tutte le prove del circuito d’élite GP sono in programma soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, saranno protagonisti 24 atleti italiani, equamente divisi tra uomini e donne. La Cina è sei ore “avanti” rispetto all’Italia: gli assalti, dunque, inizieranno quando nel nostro Paese sarà notte; le fasi finali di domenica si disputeranno nella tarda mattinata italiana. Il programma di ShanghaiVenerdì 15 maggio – Preliminari gara...🔗 Leggi su Sportface.it

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