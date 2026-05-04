Grand Prix di spada maschile e femminile 24 azzurri in pedana nel prossimo weekend a Medellin

Nel prossimo fine settimana a Medellin si svolgerà l’ultima tappa stagionale del circuito di spada, con la partecipazione di 24 atleti italiani, suddivisi equamente tra uomini e donne. La competizione si terrà da venerdì a domenica e vedrà in pedana i migliori esponenti della disciplina, pronti a confrontarsi in questa fase conclusiva dell’anno. La manifestazione rappresenta l’appuntamento finale del circuito internazionale di spada.

Ultima tappa stagionale del circuito d’élite di spada: dodici uomini e dodici donne in pedana tra venerdì e domenica. Sarà Medellín a ospitare nel prossimo weekend l’ultima tappa stagionale del Grand Prix di spada maschile e femminile. In Colombia, dove come in tutte le prove del circuito d’élite GP sono in programma soltanto gare individuali a punteggio maggiorato, saliranno in pedana 24 atleti azzurri, equamente divisi tra uomini e donne. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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