Musica e arte in Tuscolana | due giorni di festa nel Secret Garden

Il 25 e il 26 aprile, tra le 11.30 e le 20.00, la zona di via Tuscolana sarà teatro della Roma Libera Fest, due giornate dedicate alla musica e all’arte nel Secret Garden. L’evento prevede esibizioni, mostre e attività artistiche aperte al pubblico, creando un’occasione di incontro tra artisti e visitatori. La manifestazione si svolge all’interno di uno spazio pubblico nel quartiere, con ingresso gratuito.

Il 25 e il 26 aprile, tra le ore 11.30 e le 20.00, la zona di via Tuscolana ospiterà la Roma Libera Fest. L’iniziativa si terrà presso il 692 Secret Garden, un’area privata situata nei pressi degli acquedotti romani, offrendo un programma che spazia dalla musica all’artigianato fino ai laboratori per famiglie, con l’ingresso gestito tramite offerta libera. Musica e performance tra ritmi internazionali e arte itinerante. Il palinsico musicale del sabato 25 aprirà le danze dalle 13.00 alle 17.00 con gli Ukus in Fabula, gruppo internazionale specializzato in ukulele che porta sul palco la propria esperienza derivante da oltre 100 esibizioni mondiali, alternando note musicali a momenti di cabaret.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Musica e arte in Tuscolana: due giorni di festa nel Secret Garden Notizie correlate Sagra della Piazza ai Giardini Luzzati: due giorni di festa con concerto dei Meganoidi e arte popolareFine settimana di festa ai Giardini Luzzati: sabato 18 e domenica 19 aprile arriva la Sagra della Piazza, che coinvolgerà i presenti con arte,... ’Irlanda in Festa’: i giorni di musica e danzeÈ l’appuntamento che anticipa, ogni anno, l’arrivo della primavera, Irlanda in Festa, la rassegna che porta in piazza Lucio Dalla, sotto la Tettoia... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Al 692 Secret Garden nasce Roma Libera Fest: due giorni tra musica, creatività, street food e spettacoli dal vivo; Primavera Romana tra gli Acquedotti: Due Giorni di Festa tra Musica, Arte e Creatività; Roma celebra la Primavera tra gli Acquedotti: un festival di arte, musica e cultura. Lasciati trasportare nella Secret Garden Collection La borsa Elena in questa delicata tonalità Giallo è l’accessorio che mancava per i tuoi pomeriggi di sole Raffinata, artigianale, indimenticabile. Spedizione gratuita in tutta Italia Link in bio per scoprirla - facebook.com facebook