Alla Royal Albert Hall di Londra si è tenuta una serata di gala per festeggiare i 50 anni dell’organizzazione King’s Trust, con la partecipazione di numerose celebrità. Tra i presenti, George e Amal Clooney sono stati tra le figure più visibili, accompagnando anche il sovrano al ricevimento. L’evento ha visto la presenza di diversi volti noti del mondo dello spettacolo, riuniti per celebrare questa ricorrenza.

Serata di gala alla Royal Albert Hall di Londra per celebrare i 50 anni dell’organizzazione King’s (ex Prince’s) Trust. A re Carlo III e alla regina Camilla si sono uniti George Clooney insieme alla moglie e Amal, Lily Collins, Rita Ora, Idris Elba e Rod Stewart. Il King’s Trust è stato fondato nel 1976 con l’obiettivo di aiutare i giovani in difficoltà a trovare lavoro. Si stima che l’organizzazione abbia aiutato con successo oltre un milione di persone. L’evento è stato presentato dal duo britannico Ant & Dec (Anthony McPartlin e Declan Donnelly) e ha assegnato premi a personaggi illustri aiutati dall’ente benefico. Questo articolo George...🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - George e Amal Clooney al gala con Re Carlo III: parata di star al 50° del King’s Trust

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