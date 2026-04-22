Ecco il libro di Sua Maestà | gran serata per Carlo III
In occasione dell’Earth Day, oggi ad Arezzo si svolge un evento particolare all’interno del Festival dei Cammini di Francesco, promosso dalla Fondazione Progetto Valtiberina. Durante la giornata si terrà la presentazione dell’edizione italiana del libro di Sua Maestà Carlo III, intitolato Harmony. L’evento vede la partecipazione di rappresentanti di Aboca, che presenteranno il volume in un contesto dedicato alla tutela dell’ambiente e alla promozione del rispetto per la natura.
Arezzo, 22 aprile 2026 – In occasione dell’Earth Day, oggi Aboca presenterà all’interno del Festival dei Cammini di Francesco, promosso da Fondazione Progetto Valtiberina, l’edizione italiana del libro di Sua Maestà Carlo III: Harmony. Un nuovo modo di guardare al nostro mondo (Aboca Edizioni, 2026). La giornata prenderà avvio alle ore 8.30 con una camminata che partirà da Porta Cappuccini di Assisi. Il percorso si inerpicherà sul Monte Subasio, conducendo i partecipanti fino all’Eremo delle Carceri. Entrerà poi nel vivo alle ore 17 con la presentazione di Harmony, incontro che vedrà la partecipazione dei coautori del libro, Ian Skelly e...🔗 Leggi su Lanazione.it
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