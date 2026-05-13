Durante la trasmissione televisiva condotta da Giovanni Floris, il giornalista ha commentato con tono ironico e sarcastico un’espressione riferita al partito Fratelli d’Italia, affermando di aver capito il motivo del nome. La sua dichiarazione ha suscitato reazioni e discussioni tra gli spettatori e gli altri ospiti presenti. La polemica ha riproposto un tema già noto nel dibattito pubblico tra le posizioni contrapposte sui partiti politici.

Non è una novità né c’è sta stupirsi: l’attacco stizzito di Massimo Gramellini a Fratelli d’Italia dallo studio amico di Giovanni Floris è solo la conferma di un’acredine ideologica che viene da lontano. Quello che colpisce e rasenta l’ossessione maniacale per il primo partito italiano. E la pervicacia della mission dell’editorialista del Corriere della Sera: spargere fango, delegittimare, mostrificare, un costume alimentato da quel senso di superiorità morale della sinistra. Che, per dirla con Luca Ricolfi, la rende antipatica e perdente. Gramellini scatenato a DiMartedì, ossessionato da Fratelli d’Italia. A DiMartedì si parla, neanche a dirlo, del caso Giuli.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Gramellini fa il guitto a DiMartedì: “Ho capito perché si chiamano Fratelli d’Italia”. Un’ossessione che non passa

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