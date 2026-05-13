Graduatorie ATA 24 mesi a cosa fare attenzione nella presentazione dell’istanza QUESTION TIME con Cozzolino LIVE Giovedì 14 maggio alle 16 | 00

Giovedì 14 maggio alle 16:00 si terrà una sessione live di question time con Cozzolino, dedicata alle graduatorie ATA 24 mesi. Chi desidera inserirsi in questa graduatoria ha tempo fino al 19 maggio per presentare la domanda di iscrizione. Questa procedura permette di accedere a contratti a tempo determinato o indeterminato nel settore scolastico, coinvolgendo personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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