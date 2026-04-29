Tutorial Graduatorie ATA 24 mesi preferenze servizio e non solo | a cosa fare attenzione QUESTION TIME con Raimondo Uil Scuola LIVE Giovedì 30 aprile alle 14 | 00
Giovedì 30 aprile alle 14:00 si terrà un evento live con Raimondo della Uil Scuola, dedicato alle graduatorie ATA 24 mesi, alle preferenze, al servizio e ad altri aspetti da considerare. Entro il 19 maggio, è possibile presentare la domanda di inserimento, un passaggio fondamentale per poter accedere a contratti di lavoro temporanei o permanenti come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole.
C’è tempo fino al prossimo 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, strumento indispensabile per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. La procedura è complessa e va compilata con attenzione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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