GPS 2026 il caso degli specializzandi Indire che non hanno presentato domanda con riserva | Tra precisione normativa e responsabilità individuale

La community "Uniti per INDIRE" interviene nel dibattito sull'aggiornamento delle GPS con un comunicato che analizza la situazione degli specializzandi del secondo ciclo dei corsi INDIRE che non hanno presentato domanda con riserva per l'aggiornamento delle graduatorie 202628. Attraverso un esame che bilancia la correttezza dell'informazione da parte dell'amministrazione centrale e la responsabilità individuale del docente, il testo riflette sulle possibili ragioni degli errori materiali commessi dai candidati, concludendosi con un appello al MIM. Riportiamo per intero il comunicato inviatoci dalla portavoce Daniela Nicolò. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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