Scherma GPG Renzo Nostini | i risultati di oggi ed i replay

Oggi a Riccione si è disputata la terza giornata del 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini”. Durante la giornata sono stati assegnati quattro titoli nelle categorie Allievi e Ragazzi, con diverse gare che hanno coinvolto atleti di varie età. Sono stati inoltre disponibili i replay delle gare per rivedere i momenti più significativi delle competizioni.

Il 62° Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” ha vissuto una terza giornata intensa a Riccione, con l’assegnazione di quattro titoli nelle categorie dedicate ad Allievi e Ragazzi. La Sala di Scherma Società del Giardino Milano ha firmato una fantastica tripletta nella sciabola femminile Allieve, confermandosi un polo d’eccellenza per la disciplina. Vittoria Maria Parma ha conquistato il titolo italiano superando in finale la compagna di squadra Matilde Mia Montobbio con il netto punteggio di 15-4. Il podio è stato completato dal bronzo di Beatrice Farassino, che ha condiviso il terzo gradino con Ginevra Izzo della Lazio Scherma Ariccia....🔗 Leggi su Sportface.it

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