Governo Meloni oggi l'incontro con Rubio alle 11 | 30 dopo gli attacchi di Trump sul tavolo guerra e crisi energetica | news in diretta

Oggi la premier incontra il segretario di Stato Marco Rubio alle 11:30, nel contesto delle tensioni dopo gli attacchi di un ex presidente. All'ordine del giorno ci sono temi come il conflitto in corso e la crisi energetica. La visita del rappresentante statunitense al Vaticano si è svolta ieri, prima dell'incontro con il governo italiano. La riunione si svolge in un momento di attenzione internazionale su questi fronti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui