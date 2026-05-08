Governo Meloni oggi l'incontro con Rubio alle 11 | 30 dopo gli attacchi di Trump sul tavolo guerra e crisi energetica | news in diretta
Oggi la premier incontra il segretario di Stato Marco Rubio alle 11:30, nel contesto delle tensioni dopo gli attacchi di un ex presidente. All'ordine del giorno ci sono temi come il conflitto in corso e la crisi energetica. La visita del rappresentante statunitense al Vaticano si è svolta ieri, prima dell'incontro con il governo italiano. La riunione si svolge in un momento di attenzione internazionale su questi fronti.
Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni: oggi la premier incontra il segretario di Stato Marco Rubio, che ieri è stato in Vaticano. Alle 10 Rubio vedrà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo.🔗 Leggi su Fanpage.it
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