Il dibattito al Senato si è aperto con un intervento della presidente del Consiglio, che ha ricordato le parole pronunciate durante l’ultima seduta alla Camera. Ha riferito di aver ascoltato insulti, accuse e demagogia, affermando che sono state avanzate poche proposte concrete. La presidente ha rivolto un appello ai senatori affinché partecipino al confronto con impegno e responsabilità. Nessuna novità, dunque, rispetto alle parole pronunciate in precedenza.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia, quasi nessuna proposta reale. Quasi nessuna proposta reale in una delle fasi più difficili che l'Italia sta affrontando, salvo due: quella che riguarda il tema dei congedi parentali, sulla quale peraltro non ci si dice dove si prendono le risorse – ed è un tema che ci interessa, atteso che siamo stati noi ad ampliare in questi anni i congedi parentali, a differenza della sinistra quando era al governo; e salvo quando ci si propone di reperire risorse dalle banche e dalle società energetiche, che è pure qualcosa che abbiamo fatto noi, a differenza della sinistra quando si trovava al Governo". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Meloni a informativa al Senato: Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale

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