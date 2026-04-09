Meloni a informativa al Senato | Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale – Il video

Il presidente del Consiglio ha parlato in aula al Senato, riferendo di un precedente intervento alla Camera durante il quale ha ascoltato insulti, accuse e demagogia, ma poche proposte concrete. Ha sottolineato l'importanza del contributo dei senatori nel dibattito e ha espresso fiducia nel loro ruolo. Non sono state riportate dichiarazioni di altri protagonisti o dettagli sulle modalità del dibattito.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia, quasi nessuna proposta reale. Quasi nessuna proposta reale in una delle fasi più difficili che l'Italia sta affrontando, salvo due: quella che riguarda il tema dei congedi parentali, sulla quale peraltro non ci si dice dove si prendono le risorse – ed è un tema che ci interessa, atteso che siamo stati noi ad ampliare in questi anni i congedi parentali, a differenza della sinistra quando era al governo; e salvo quando ci si propone di reperire risorse dalle banche e dalle società energetiche, che è pure qualcosa che abbiamo fatto noi, a differenza della sinistra quando si trovava al Governo". 🔗 Leggi su Open.online

Meloni a informativa al Senato: Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho...

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Meloni: 'Alla Camera solo insulti e demagogia. Né dimissioni né rimpasto'. Opposizioni all'attaccoNel primo pomeriggio l'informativa della premier si è spostata al Senato. ansa.it

Meloni si sposta al Senato per l'informativa sul governo: 'Alla Camera solo insulti e demagogia, qui conto in un dibattito' #ANSA - facebook.com facebook

Il mio intervento oggi alla Camera dei Deputati x.com