Il governatore in cima alla classifica nazionale ha ottenuto il 25% delle preferenze, mentre l’ultimo in graduatoria si trova allo stesso livello. Tra i governatori di diverse regioni, ci sono variazioni significative nei risultati, con alcuni che registrano percentuali più alte e altri più basse. La distinzione tra regioni del Nord e del Sud si riflette nei dati, che mostrano un divario evidente nelle percentuali di consenso dei rispettivi leader.

? Domande chiave Chi sono i governatori che guidano la classifica nazionale?. Come si spiega il divario tra i leader del Nord e del Sud?. Quali amministrazioni hanno registrato il calo più drastico di consensi?. Perché il consenso di Schifani resta bloccato nonostante gli annunci?.? In Breve Fedriga guida la classifica con il 65%, seguito da Stefani al 58% nel Veneto.. Occhiuto in Calabria raggiunge il 53%, Decaro in Puglia il 51% e Fico il 47%.. Proietti in Umbria perde otto punti scendendo al 45%, Giani in Toscana al 42%.. Fontana in Lombardia resta al 35%, mentre Marsilio, Todde e Bardi sono al 33%.. Il consenso di Renato Schifani si mantiene invariato al 25% secondo l’ultima rilevazione Swg del 2026, collocando il governatore siciliano all’ultimo posto della graduatoria nazionale dei presidenti di regione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Governatori, Schifani è l’ultimo in classifica: resta al 25%

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