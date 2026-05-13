Gorizia a Milano | Ziberna presenta il piano GO! 2025 a Giuseppe Sala

Il sindaco di Gorizia ha presentato a Milano il piano GO! 2025 in un incontro con il sindaco della città. Tra i temi discussi ci sono i nuovi percorsi ciclistici lungo il fiume Isonzo e come questi possano influenzare il turismo nella metropoli lombarda. Sono stati inoltre annunciati progetti per integrare tecnologie digitali nell’offerta culturale di Borgo Castello. La presentazione si è svolta in un contesto di confronto tra le amministrazioni locali.

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? Punti chiave Come influenzeranno i nuovi percorsi ciclistici dell'Isonzo il turismo milanese?. Quali tecnologie digitali trasformeranno l'offerta culturale di Borgo Castello?. Perché Giuseppe Sala ha mostrato interesse per le infrastrutture goriziane?. Come può il modello GO! 2025 diventare un caso studio internazionale?.? In Breve L'assessore Luca Cagliari ha accompagnato Ziberna durante l'incontro a Palazzo Marino.. Il Bando Borghi ha permesso la riqualificazione tecnologica di Borgo Castello.. La Digital Art Gallery potenzia l'offerta turistica nel distretto storico.. Sala valuterà i tracciati cicloturistici dell'area Isonzo tramite sopralluoghi tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Gorizia a Milano: Ziberna presenta il piano GO! 2025 a Giuseppe Sala ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTONel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le... Milano, Sala lancia il piano Möves: sfida aperta sulla mobilitàIl sindaco Giuseppe Sala ha presentato a Palazzo Marino il piano Möves, un progetto di mobilità urbana frutto di otto mesi di consultazioni,... A Milano Sindaci per la Pace Giuseppe Sala è d'accordoPALAZZO MARINO. NOTA DEL SINDACO DI MILANO GIUSEPPE SALA Milano, 12 maggio 2026 – Dal Consiglio comunale ieri è arrivato un indirizzo politicamente importante, che accolgo con favore. La proposta di ... welfarenetwork.it Sala evoca complotti: Volontà politica di far male a MilanoGiuseppe Sala alza la voce contro chi racconta una Milano diversa da quella che il sindaco racconta. Dal palco dell’inaugurazione della nuova centrale operativa della Polizia locale, il primo ... ilgiornale.it