Il sindaco di Milano ha annunciato il nuovo piano di mobilità urbana chiamato Möves, dopo averlo presentato davanti ai rappresentanti dell’amministrazione comunale. Il progetto si basa su otto mesi di consultazioni con vari attori del territorio. Con questa iniziativa, il primo cittadino ha rivolto una chiara presa di posizione in vista delle prossime elezioni comunali, escludendo riferimenti ad altri candidati o partiti.

Il sindaco Giuseppe Sala ha presentato a Palazzo Marino il piano Möves, un progetto di mobilità urbana frutto di otto mesi di consultazioni, lanciando una sfida diretta ai futuri contendenti per la guida della città in vista delle prossime elezioni comunali. Il documento di 145 pagine delinea le linee guida per lo sviluppo della ciclabilità, dei percorsi pedonali, della gestione della velocità e del controllo della sosta irregolare, ponendo il tema della mobilità come fulcro del dibattito imminente. La strategia di Sala: concretezza e visione a lungo termine. Durante l’incontro tenutosi nella sala dell’Orologio, il primo cittadino ha sottolineato l’importanza di agire con un approccio che guardi al futuro, nonostante manchi solo un anno alla fine del mandato attuale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano, Sala lancia il piano Möves: sfida aperta sulla mobilità

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