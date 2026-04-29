Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTO

A Milano si sono svolte le commemorazioni per il 51esimo anniversario della morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia. L’evento si è svolto nei Giardini a lui dedicati, con la partecipazione del sindaco e rappresentanti delle istituzioni. Le celebrazioni hanno coinvolto diverse persone presenti sul luogo, che hanno ricordato il giovane. Sono state scattate fotografie dell’evento.

Nel 51esimo anniversario dalla morte di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da esponenti di Avanguardia Operaia, a Milano le istituzioni si sono riunite per le commemorazioni proprio nei Giardini dedicati al giovane. Era presente anche il sindaco, Giuseppe Sala, e con lui l’assessore alla sicurezza in Regione Lombardia, Romano La Russa. Il ricordo è avvenuto a poche ore dall’aggressione subita da un 33enne, assalito per aver strappato dei manifesti dedicati al militante di destra. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Le commemorazioni di Sergio Ramelli a Milano con il sindaco Giuseppe Sala – FOTO Notizie correlate Milano ricorda Sergio Ramelli. De Corato: “Ferita profonda per la città e per l’Italia”A 51 anni dalla sua scomparsa Milano non dimentica Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, vittima dell’odio politico e colpito... Pero, un nuovo parco per non dimenticare Sergio Ramelli: il ritoIl comune di Pero ha celebrato, nella giornata di ieri 20 aprile 2026, l’inaugurazione di un nuovo spazio verde intitolato alla memoria di Sergio... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Commemorato Pedenovi, ucciso da Prima Linea. Sala: Attenti al linguaggio aggressivo, ecco cosa rischiamo; Il corteo per Sergio Ramelli. Si aspetta l’ok della questura; Cagliari, manifestazione antifascista contro la commemorazione di Ramelli; Domani la cerimonia per Ramelli. Niente targa per le vittime di odio. Fratelli d’Italia Orvieto ricorda l’anniversario dell’uccisione di Sergio RamelliIn occasione dell’anniversario dell’uccisione di Sergio Ramelli, Fratelli d’Italia Orvieto intende rendere omaggio alla memoria di un giovane ... orvietosi.it Ramelli, è già alta tensione a Milano: un 33enne aggredito dopo aver cercato di strappare i manifestiCittà Studi blindata per le commemorazioni di questa sera. Sala: Saluti romani inaccettabili. Pd: Clima da fermare subito ... affaritaliani.it In ricordo di Sergio Ramelli, giovane militante del Fronte della Gioventù, ucciso a soli 19 anni dall’odio rosso per aver difeso le proprie idee. Lo stesso odio che ancora oggi qualcuno tenta di mascherare e che arriva perfino a infangarne la memoria. Per quest - facebook.com facebook Il 29 aprile 1975, dopo esser stato massacrato a colpi di chiave inglese da un commando di Avanguardia Operaia, moriva Sergio Ramelli, studente 18enne e militante del Fronte della Gioventù milanese. Ciao Sergio. Perdonali per tutto il male che ti hanno fatt x.com