Samsung ha annunciato il lancio del Galaxy Book con Android 17, in una mossa che mira a competere con Apple nel settore dei dispositivi 2-in-1. Il nuovo modello integra il sistema operativo Aluminium OS, progettato per offrire un'alternativa a ChromeOS, con nuove funzionalità che migliorano l’uso professionale di DeX. La presentazione si concentra sulle caratteristiche tecniche e sulle innovazioni introdotte, senza commenti o valutazioni.

? Cosa scoprirai Come farà Aluminium OS a superare i limiti di ChromeOS?. Quali caratteristiche renderanno la nuova funzione DeX davvero professionale?. Perché Samsung ha scelto Android invece di Windows 11?. Quando arriveranno i dettagli tecnici durante l'evento Google IO?.? In Breve Lancio previsto entro la fine del 2026 con tre modelli per diverse fasce.. Interfaccia basata su evoluzione funzione DeX e sistema operativo Aluminium OS.. Nuovi dettagli tecnici attesi durante il prossimo evento Google IO.. Obiettivo superare ChromeOS integrando Android 17 per uso scolastico e quotidiano.. Samsung punta a scardinare il mercato dei computer portatili con un nuovo Galaxy Book basato su Android 17 e Aluminium OS, previsto per arrivare entro la fine del 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Samsung sfida Apple: arriva il Galaxy Book con Android 17

Notizie correlate

Galaxy book 6 serie arriva negli usa il prossimo mese con un lieve aumento di prezzola gamma galaxy book 6 di samsung arriva con una proposta rinnovata, offrendo tre modelli distinti, un design più slim e nuove opzioni grafiche.

Galaxy book 6 serie: samsung conferma data di lancio negli usa per i suoi laptop premiumla serie galaxy book 6 per il 2026 entra sul mercato statunitense con una gamma a tre modelli, prestazioni moderne e duratura autonomia.

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Samsung prepara un Galaxy Book con Snapdragon, ma la sfida ai MacBook resta complicata.

Un Galaxy Book con Android: Samsung crede in Aluminium OS e sta lavorando al progettoSamsung sta lavorando a un nuovo Galaxy Book con Android e One UI: si tratta di un portatile che sfrutterà il nuovo Aluminium OS, versione desktop di Android che Google sta sviluppando da tempo ... hwupgrade.it

Samsung pensa a Galaxy Book con Android: Windows rischia davvero?Samsung starebbe lavorando a nuovi Galaxy Book basati su Android, una scelta che potrebbe cambiare il modo in cui l’azienda immagina i suoi notebook nei ... webnews.it