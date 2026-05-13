Google | nuovi agenti AI su Android gestiranno viaggi e acquisti

Google ha annunciato l'introduzione di nuovi agenti di intelligenza artificiale su dispositivi Android, con funzioni dedicate alla gestione di viaggi e acquisti. Questi agenti saranno in grado di spostare automaticamente i prodotti dalla lista al carrello e assistere nelle attività di pianificazione e acquisto. Le nuove funzionalità saranno disponibili su una gamma di dispositivi che includerà non solo i modelli di punta, ma anche altri dispositivi Android di fascia medio-bassa.

?? Punti chiave Come farà l'IA a spostare i prodotti dalla lista al carrello? Quali nuovi dispositivi riceveranno queste funzioni dopo i top di gamma? Come funzionerà la nuova funzione per correggere i messaggi vocali? Chi gestirà la privacy quando l'IA compilerà i moduli online??? In Breve Funzioni Gemini disponibili in estate su Samsung Galaxy S26 e Google Pixel 10. Integrazione tecnologie Project Mariner nel nuovo sistema Gemini Agent. Nuova funzione Rambler su tastiera Gboard per co .🔗 Leggi su Ameve.eu

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