Google Foto | l’AI rivoluziona l’editing e i video su Android

Google ha annunciato due aggiornamenti per l’app Google Foto su dispositivi Android. La prima novità riguarda un nuovo sistema di editing delle immagini e dei video che utilizza l’intelligenza artificiale. La seconda permette di controllare la velocità di riproduzione dei filmati, offrendo nuove opzioni di visualizzazione. Questi aggiornamenti sono stati rilasciati recentemente e sono disponibili per gli utenti Android.

Google ha lanciato due aggiornamenti per l’applicazione Google Foto su dispositivi Android, introducendo un sistema di editing basato sull’intelligenza artificiale e la gestione della velocità di riproduzione dei filmati. L’azienda punta a rendere la gestione dei contenuti multimediali più fluida attraverso l’integrazione di strumenti che riducono lo sforzo tecnico dell’utente. Queste novità sono attualmente in fase di distribuzione globale, sebbene il rilascio avvenga in modo graduale per tutti i possessori di smartphone Android. L’editing semplificato tramite algoritmi intelligenti. Il fulcro del nuovo aggiornamento è l’introduzione di un comando denominato Migliora con l’AI. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google Foto: l’AI rivoluziona l’editing e i video su Android Google I/O 2026: L’AI di Gemini rivoluziona Android e il futuro tecnologico di Google, tra cloud e produttività.Google I/O 2026: L’Intelligenza Artificiale Ridefinisce il Futuro Tecnologico Mountain View, California, sarà il palcoscenico della prossima... Google Foto elimina foto anche da altre cartelle: rischio perdita dati per duplicati non protetti. Attenzione Android.Un comportamento inatteso di Google Foto sta mettendo in allerta gli utenti Android: l'eliminazione di immagini dalla galleria potrebbe comportare la... I Created a VIRAL Dancing AI Influencer and Here’s How Temi più discussi: Samsung porta Google Foto sulle proprie TV | Cosa cambia; Google Foto protegge le immagini da modifiche accidentali; Google Foto su Samsung TV: non si può sfogliare la libreria; Google Foto cambia AI Enhance e riorganizza editor. Google Foto introduce Migliora con l’AI e i controlli di velocità per i videoGoogle Foto sta ricevendo due comode novità per la modifica e la riproduzione dei contenuti, scopriamo insieme i dettagli ... tuttoandroid.net Google Foto trasforma le foto in video con i prompt testualiGoogle Foto introduce i prompt testuali per generare video da foto. Si descrivono movimento, stile, effetto desiderati e l'AI crea il video. Con Google Foto è già possibile trasformare foto statiche ... punto-informatico.it Samsung porta Google Foto sulle proprie TV | Cosa cambia x.com Le foto della prima tappa del TF 2026 https://drive.google.com/drive/folders/1OEpRcJH2Gubog7Ck11TrFvqvA5mCR_0F - facebook.com facebook