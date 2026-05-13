Goodbye Valentino al Teatro di Documenti
Al Teatro di Documenti va in scena “Goodbye Valentino”, uno spettacolo dedicato a commemorare la figura del celebre attore Rudy nel centenario della sua scomparsa, avvenuta il 23 agosto 1926. La rappresentazione intende rendere omaggio alla sua carriera e al suo impatto nel mondo dello spettacolo, ripercorrendo momenti significativi della sua vita artistica. La produzione si inserisce tra le iniziative di ricordo rivolte a celebrare questa figura storica del cinema muto.
“Goodbye Valentino” nasce dal desiderio di celebrare il divo Rudy nel centenario della sua morte, avvenuta il 23 agosto del 1926. Il nome di Valentino è ancora utilizzato come sinonimo di latin lover, un termine che fu coniato per lui, ma davvero pochi conoscono la sua storia.Rodolfo Guglielmi.🔗 Leggi su Romatoday.it
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