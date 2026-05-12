Il mito di Valentino al Teatro di Documenti

Al Teatro di Documenti si tiene l’opera teatrale Goodbye Valentino, scritta e diretta da Paolo Orlandelli, in occasione del centenario della morte di un celebre attore del cinema muto. La rappresentazione si concentra sulla figura di Valentino, un’icona del passato, e si propone di riviverne la storia attraverso la scena. La produzione mira a rendere omaggio a un personaggio che ha lasciato un segno nel mondo dello spettacolo.

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Cosa: L’opera teatrale Goodbye Valentino, scritta e diretta da Paolo Orlandelli, per celebrare il centenario della scomparsa dell’indimenticabile divo del cinema muto. *. Dove e Quando: Al Teatro di Documenti di Roma, situato nello storico quartiere Testaccio, in scena dal 22 al 31 maggio 2026. *. Perché: Per riscoprire in modo intimo la vera storia e le fragilità dell’uomo dietro il mito immortale del “latin lover”, in un suggestivo intreccio tra linguaggio teatrale e cinema delle origini.. A quasi un secolo esatto da quel fatidico 23 agosto del 1926, la capitale si prepara a rendere omaggio a una delle icone più luminose e controverse della settima arte.🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Il mito di Valentino al Teatro di Documenti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Al Teatro di Documenti la fin di vita si fa meta-teatro Maturina fantesca: il testamento di Leonardo al Teatro di DocumentiCosa: Lo spettacolo teatrale Maturina fantesca, erede di Leonardo Da Vinci di e con Patrizia La Fonte.