Hello goodbye… John | spettacolo tributo ai leggendari FabFour e a Lennon al Teatro Apparte
Venerdì 13 marzo alle 21, il Teatro Apparte in via Furitano 5A ospiterà “Hello goodbye… John”, uno spettacolo tributo dedicato ai FabFour e a John Lennon, in occasione dei 45 anni dalla scomparsa del musicista. L’evento intende celebrare la musica e la figura di Lennon attraverso una performance dal vivo. La rappresentazione si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
