Il 15 maggio scade il termine per cambiare le gomme estive, che devono essere montate prima di questa data. Chi viene fermato in autostrada con gomme non conformi rischia sanzioni che possono arrivare a diverse centinaia di euro. Per verificare se le gomme attuali sono a norma, si può controllare il battistrada, che deve essere almeno di 1,6 millimetri, e l'etichetta con le informazioni sulla pressione e sulla compatibilità con le condizioni stagionali.

? Punti chiave Quanto rischi di pagare se ti fermano in autostrada?. Come capire se le tue gomme attuali sono già a norma?. Chi può evitare il cambio obbligatorio senza rischiare sanzioni?. Perché usare le gomme invernali d'estate aumenta i costi di manutenzione?.? In Breve Sanzioni tra 430 e 1.731 euro con decurtazione di 3 punti patente.. Pneumatici M+S o 3PMSF permettono l'uso senza cambio obbligatorio.. Indice di velocità deve essere pari o superiore a quello in carta circolazione.. Mescole invernali calde aumentano spazi di frenata e usura del battistrada.. Il termine ultimo per il passaggio obbligatorio alle gomme estive scade il 15 maggio, chiudendo la finestra di tolleranza concessa agli automobilisti dopo la fine della stagione invernale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gomme estive: al 15 maggio scade il termine, rischio multe pesanti

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