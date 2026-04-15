cambio gomme estive obbligatorio dal 15 aprile 2026 chi rischia multe

Dal 15 aprile 2026, le gomme invernali non saranno più obbligatorie per chi guida sulle strade italiane. Questa data segna la fine dell’obbligo di utilizzare le dotazioni invernali, che resterà valida fino a quella data, mentre prima di allora, chi non si adeguerà rischia sanzioni. La normativa riguarda tutti gli automobilisti che circolano nel periodo in cui le gomme invernali sono ancora obbligatorie.

Anche per il 2026 il 15 aprile segna la data in cui le dotazioni invernali non sono più obbligatorie per gli automobilisti che circolano sulle strade italiane. A differenza della scadenza del 15 novembre, che obbliga a dotarsi di catene o calze da neve oppure a montare pneumatici adatti, questa data non comporta obblighi per quasi nessun automobilista. Tranne rari casi, infatti, non è obbligatorio cambiare le proprie gomme invernali con quelle estive. Nonostante ciò, questo cambio può risultare utile per evitare problemi di sicurezza e di conduzione dell’auto nei momenti di maggior caldo. Le gomme invernali non sono più obbligatorie. Si conclude il 15 aprile la stagione invernale per gli automobilisti.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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