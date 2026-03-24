Golf Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open Min Woo Lee difende il titolo
Finita la campagna in Florida, il PGA Tour si sposta in Texas, più precisamente a Houston, per il Texas Children’s Houston Open, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti Fed Ex Cup. Al Memorial Park golf Course a difendere il titolo sarà l’australiano Min Woo Lee, reduce, l’anno scorso, da una vittoria (il suo primo titolo sul tour maggiore) di appena un colpo su Scottie Scheffler e Gary Woodland. In Texas torneranno molti dei nomi che hanno partecipato al The Players due settimane fa. Tra questi anche Scottie Scheffler, attuale n.1 al mondo ma “solo” 5° nel ranking FedEx, che torna in campo dopo il 22esimo posto nel 5° major. 🔗 Leggi su Oasport.it
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