Finita la campagna in Florida, il PGA Tour si sposta in Texas, più precisamente a Houston, per il Texas Children’s Houston Open, torneo che mette in palio 9,9 milioni di dollari e 500 punti Fed Ex Cup. Al Memorial Park golf Course a difendere il titolo sarà l’australiano Min Woo Lee, reduce, l’anno scorso, da una vittoria (il suo primo titolo sul tour maggiore) di appena un colpo su Scottie Scheffler e Gary Woodland. In Texas torneranno molti dei nomi che hanno partecipato al The Players due settimane fa. Tra questi anche Scottie Scheffler, attuale n.1 al mondo ma “solo” 5° nel ranking FedEx, che torna in campo dopo il 22esimo posto nel 5° major. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf, Scheffler torna in campo per il Texas Children’s Houston Open. Min Woo Lee difende il titolo

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