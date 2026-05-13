Golden Dome | il progetto di Trump da 1200 miliardi spaventa gli analisti

Il progetto Golden Dome, promosso dall'ex presidente, ha visto il suo budget aumentare da 185 a 1200 miliardi di dollari, suscitando preoccupazioni tra gli analisti. Nel dettaglio, il piano prevede l’installazione di 30.000 satelliti per la difesa contro possibili attacchi multipli, sollevando interrogativi sulla fattibilità e sui costi di questa iniziativa. La cifra e le caratteristiche tecniche del progetto sono stati oggetto di discussione tra esperti e osservatori del settore.

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? Punti chiave Come possono 30.000 satelliti garantire la difesa contro attacchi simultanei?. Perché il costo del progetto è passato da 185 a 1200 miliardi?. Quali rischi tecnici potrebbero rendere inutilizzabili gli intercettori in orbita?. Come influirà questo spavento finanziario sul budget del Pentagono?.? In Breve Costo stimato dal Congressional Budget Office di 1200 miliardi in vent'anni.. Necessità di 7800 satelliti per contrastare dieci missili balistici intercontinentali.. Oltre 30 mila satelliti da lanciare per compensare l'attrito atmosferico.. Manutenzione infrastruttura orbitale assorbirebbe oltre il 60% del budget totale.. Il Congressional Budget Office stima che il progetto dello scudo spaziale promosso da Donald Trump potrebbe richiedere circa 1200 miliardi di dollari nei prossimi vent’anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Golden Dome: il progetto di Trump da 1200 miliardi spaventa gli analisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nella cacciata di Cingolani da Leonardo c’entra il Michelangelo Dome, il progetto che ha irritato gli USAIl governo Meloni ha deciso di sostituire Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo, la principale azienda partecipata nel settore... Gli analisti vedono utile trimestre Unicredit vicino a 2,7 miliardiGli analisti stimano per il primo trimestre di Unicredit un utile vicino a 2,7 miliardi di euro. Temi più discussi: Il progetto Golden Dome di Trump potrebbe costare fino a 1.200 miliardi di dollari in 20 anni; Il costo del Golden Dome di Trump vola a 1.200 miliardi; Usa, 'Golden Dome' di Trump potrebbe costare 1.200 miliardi in 20 anni; L'organismo di vigilanza sul bilancio USA stima costi per 1.200 miliardi di dollari per il 'Golden Dome', eclissando le previsioni del Pentagono di 185 miliardi. L'agenzia di vigilanza del budget degli Stati Uniti stima che il Golden Dome costerà 1,2 trilioni di dollari, superando la stima del Pentagono di 185 miliardi di dollari. - reddit.com reddit Il sistema di difesa Golden Dome di Trump costerà 1.200 miliardi di dollariIl sistema di difesa missilistica Golden Dome for America, proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, potrebbe costare ai contribuenti 1.200 miliardi di dollari in 20 anni, secondo un r ... msn.com CBO: 'Golden Dome' di Trump stimato a 1.200 miliardi, ben oltre le atteseIl programma di difesa missilistica denominato Golden Dome for America, promosso dall'ex presidente Donald Trump, potrebbe comportare un costo complessivo di 1.200 miliardi di dollari nell'arco di v ... it.blastingnews.com