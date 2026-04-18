Gli analisti vedono utile trimestre Unicredit vicino a 2,7 miliardi

Gli analisti prevedono che il primo trimestre di Unicredit registrerà un utile di circa 2,7 miliardi di euro, mentre i ricavi supereranno i 6,4 miliardi. Questi dati sono stati riportati in diverse analisi di mercato e rappresentano una stima basata sulle performance recenti della banca. L'andamento dei risultati finanziari viene monitorato attentamente dagli investitori e dagli operatori del settore.

Gli analisti stimano per il primo trimestre di Unicredit un utile vicino a 2,7 miliardi di euro. I ricavi sono indicati oltre i 6,4 miliardi. L'indicazione deriva dal consensus dei 17 broker che coprono il titolo, pubblicato sul sito dell'istituto in vista dei conti che verranno diffusi il prossimo 5 maggio a valle del consiglio di amministrazione del giorno precedente. Per l'intero anno la stima sull'utile è ad un passo dagli 11 miliardi mentre i ricavi sono indicati a 25,8 miliardi. Il prezzo obiettivo sul titolo è di 83,74 euro (attualmente è a 71,81 euro) con il 67% degli analisti che indica 'comprare'.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gli analisti vedono utile trimestre Unicredit vicino a 2,7 miliardi Notizie correlate Leggi anche: Unicredit verso un utile oltre i 10 miliardi Leggi anche: Unicredit: nel 2025 utile 10,6 miliardi Aggiornamenti e dibattiti Gli analisti vedono utile trimestre Unicredit vicino a 2,7 miliardiGli analisti stimano per il primo trimestre di Unicredit un utile vicino a 2,7 miliardi di euro. I ricavi sono indicati oltre i 6,4 miliardi. (ANSA) ... ansa.it UniCredit, le stime degli analisti per il 1° trimestre 2026UniCredit ha fornito un aggiornamento sulle stime di consensus degli analisti per il 1° trimestre del 2026 e per il biennio 2026/2027 ... soldionline.it