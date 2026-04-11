Nella cacciata di Cingolani da Leonardo c'entra il Michelangelo Dome il progetto che ha irritato gli USA

Il governo ha annunciato la sostituzione di Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo, società attiva nel settore delle armi e partecipata pubblica. La decisione arriva in un momento in cui il progetto Michelangelo Dome, che ha suscitato proteste negli Stati Uniti, è al centro delle discussioni. La rimozione di Cingolani si inserisce in un contesto di cambiamenti strategici all’interno dell’azienda.

Il governo Meloni ha deciso di sostituire Roberto Cingolani come amministratore delegato di Leonardo, la principale azienda partecipata nel settore delle armi. Tra i motivi di malcontento nei suoi confronti - nonostante gli ottimi risultati dal punto di vista economico - ci sarebbe stata una gestione troppo autonoma su alcuni dossier strategici: tra questi il progetto di difesa Michelangelo Dome, che avrebbe irritato anche gli alleati americani.🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Leonardo, perché Giorgia Meloni ha cacciato Cingolani e cosa c’entra Michelangelo Dome Leggi anche: Leonardo, perché Giorgia Meloni ha silurato Cingolani e il ruolo di Michelangelo Dome