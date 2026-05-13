Go kart per tutti a Ortona la manifestazione non agonistica inclusiva

Domenica 17 maggio, la pista mini speed di Ortona ospiterà una giornata dedicata ai go-kart in modo non agonistico. L’evento è aperto a tutti e mira a offrire un’occasione di divertimento e partecipazione senza competizioni ufficiali. La manifestazione si svolge nell’ambito di un appuntamento che coinvolge diverse attività sulla pista, che sarà accessibile a chiunque voglia provare l’esperienza di guidare un go-kart.

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