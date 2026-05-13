Go kart per tutti a Ortona la manifestazione non agonistica inclusiva
Domenica 17 maggio, la pista mini speed di Ortona ospiterà una giornata dedicata ai go-kart in modo non agonistico. L’evento è aperto a tutti e mira a offrire un’occasione di divertimento e partecipazione senza competizioni ufficiali. La manifestazione si svolge nell’ambito di un appuntamento che coinvolge diverse attività sulla pista, che sarà accessibile a chiunque voglia provare l’esperienza di guidare un go-kart.
Tutti sui go-kart domenica 17 maggio in occasione della manifestazione sulla pista mini speed di Ortona. Dalle 11 alle 17 è in programma "Velocità senza barriere" manifestazione inclusiva gratuita con i go kart "speciali" a cura dell'Asd mini speed: saranno infatti a disposizione 5 go kart con.🔗 Leggi su Chietitoday.it
Notizie correlate
Kart e moto, ad Ortona arriva la scuola dei motori per tuttiIl Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona, a una ventina di minuti da Pescara, aggiunge due nuovi protagonisti alla sua offerta: dal mese di...
Accessibilità in Lessinia, una montagna inclusiva e per tuttiLa montagna veronese si conferma uno spazio aperto e accogliente per ogni cittadino, superando le barriere fisiche e sociali.