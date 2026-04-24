Al Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona sono iniziati i corsi della scuola dei motori, dedicati a tutte le età. La struttura ospita le attività di Top Fuel e Smc Scuola Motociclismo, offrendo noleggio di kart e pit bike. I corsi sono condotti da istruttori certificati Fim, con un metodo collaudato che coinvolge sia principianti sia appassionati più esperti.

Il Circuito Internazionale d'Abruzzo di Ortona, a una ventina di minuti da Pescara, aggiunge due nuovi protagonisti alla sua offerta: dal mese di aprile l'impianto abruzzese ospita le attività di Top Fuel e di Smc Scuola Motociclismo, realtà che operano in tandem da un decennio nel mondo del motorsport amatoriale e della formazione motociclistica. Top Fuel è il polo di noleggio in pista e permette di provare kart e pit bike, con kit di sicurezza inclusi, pensati per chi vuole avvicinarsi alla guida in circuito senza necessariamente avere esperienza. Il format punta sulla dimensione ludica e aggregativa rivolgendosi tanto agli appassionati quanto a chi cerca semplicemente un'attività fuori dall'ordinario con amici o famiglia.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kart e moto, ad Ortona arriva la scuola dei motori per tutti

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