Gli Usa diventano il primo fornitore di gas dell’Europa | così lo stop alle forniture di Russia e Qatar ha favorito Trump

Gli Stati Uniti sono diventati il principale fornitore di gas per l'Europa, sostituendo le forniture di Russia e Qatar. La decisione dell’Unione europea di vietare il gas russo ha portato a questa modifica nelle rotte di approvvigionamento. Nel frattempo, il gas proveniente dal Medio Oriente incontra difficoltà di consegna a causa di impianti danneggiati e del blocco nello Stretto di Hormuz. Questo scenario ha cambiato gli equilibri nel mercato energetico europeo.

Da una parte, il gas russo messo al bando dall’Unione europea. Dall’altra, quello mediorientale che fatica ad arrivare in Europa per via degli impianti bombardati e dello Stretto di Hormuz bloccato. Alla fine, a guadagnarci sono i produttori americani, che – stima una ricerca dell’ Institute for Energy Economics and Financial Analysis (Ieefa) – sono destinati a diventare i primi fornitori di gas del Vecchio Continente. Da quando l’invasione dell’Ucraina ha convinto Bruxelles a tagliare i rapporti con la Russia, i Paesi europei hanno cominciato ad acquistare sempre più gas dagli Stati Uniti. Tra il 2021 e il 2025, le importazioni di Gnl – gas naturale liquefatto – statunitense sono più che triplicate.🔗 Leggi su Open.online

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