Gli ultimi casi di cronaca dimostrano che i Cpr distruggono corpo e mente

Negli ultimi giorni si sono verificati fatti che hanno attirato l'attenzione pubblica sui centri di permanenza per i rimpatri. In un Cpr situato a Brindisi, un uomo di 37 anni è stato trovato senza vita nella sua cella il 2 maggio. La notizia è stata diffusa tramite una nota del comitato “No Cpr Brindisi”, che denuncia le condizioni di questi strutture.

Riceviamo e pubblichiamo una nota del comitato “No Cpr Brindisi”. Nel Cpr (Centro di permanenza per i rimpatri, ndr) di Restinco, a Brindisi, lo scorso 2 maggio Abel Okubor, 37 anni, è stato trovato morto nella sua cella. Era rinchiuso lì da mesi. Ancora una volta si parla di “malore”, mentre.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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