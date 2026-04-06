Recenti dati del Censis mostrano che essere single non significa necessariamente avere una vita sessuale più attiva. Molti individui senza un partner stabile tendono a astenersi o a mantenere rapporti occasionali. La relazione tra stato civile e attività sessuale si rivela più complessa di quanto si possa pensare, con numeri che sfatano l’idea di una vita sessuale più intensa tra i single.

E ssere single non equivale automaticamente a una vita sessuale più intensa: i numeri lo confermano. Le persone senza un partner stabile praticano astinenza o hanno rapporti sporadici. Al contrario, le coppie stabili risultano spesso più attive e soddisfatte dal punto di vista sessuale. L’ultimo rapporto del Censis rivela che oltre il 32% dei sigle è completamente astinente, mentre un altro 31% ha rapporti solo occasionali. La singletudine, insomma, non garantisce maggiore frequenza nei rapporti sessuali. Sesso e giovani: il benessere sessuale in una ricerca. guarda le foto Coppie stabili: più attive di quanto si pensi. Chi vive una relazione consolidata risulta spesso più sessualmente attivo rispetto ai single. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Il sesso non è una questione di singletudine, lo dimostrano gli ultimi dati del Censis

Gli italiani, il sesso e che cosa è cambiato negli ultimi 25 anni: sale a 19 anni l'età media della prima volta per i maschi, le donne sperimentano di più il sesso a tre. Tutti i dati di un nuovo studioConfrontando i dati odierni con quelli raccolti nel 2000, ciò che è emerso denota un cambiamento eclatante, che riguarda in primis le donne e che...

Gli italiani e il sesso: rapporti a tre, porno di coppia e fedeltà. Come siamo cambiati in 25 anni nella fotografia del CensisDal porno guardato in coppia ai partner sessuali cercati sui social fino a foto e video ripresi durante i rapporti.

Temi più discussi: Non è vero che i single fanno più sesso: secondo il Censis oltre il 32% di loro pratica l'astinenza; In Italia il sesso è ancora una priorità, per fortuna; SOCIETA’ – La (falsa) leggenda del single scatenato; Sessualità degli italiani: dati Censis su coppia e piacere.

L'Italia e il sesso: dal rapporto Censis emerge che monogamia uguale frequenza (e che le donne escono dal mito)Il rapporto Censis 2025 fotografa il sesso in Italia: più frequente in coppia, meno idealizzato e con un ruolo crescente dell’autonomia femminile. alfemminile.com

Non è vero che i single fanno più sesso: secondo il Censis oltre il 32% di loro pratica l’astinenzaEssere single significa fare più sesso? Assolutamente no e a dimostrarlo sono stati i recenti dati Censis, secondo cui oltre il 32% delle persone senza ... fanpage.it

L’angolo delle curiosità: Personaggi di ieri e di oggi Tutti i grandi sono stati bambini una volta. Ma pochi di essi se ne ricordano. Antoine de Saint-Exupéry Il ricercatore e sociologo Giuseppe De Rita, fondatore del Censis, ha radiografato la società italiana mis facebook

Il Rapporto sul piacere degli Italiani, eleborato dal Censis, mostra come sono cambiate le abitudini sessuali nell'arco di 25 anni. Ecco tutto quello che è emerso e perché - nonostante «la deriva patologica globale» - restiamo un popolo in grado di amare, gode x.com