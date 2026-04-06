Il sesso non è una questione di singletudine lo dimostrano gli ultimi dati del Censis

Da iodonna.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recenti dati del Censis mostrano che essere single non significa necessariamente avere una vita sessuale più attiva. Molti individui senza un partner stabile tendono a astenersi o a mantenere rapporti occasionali. La relazione tra stato civile e attività sessuale si rivela più complessa di quanto si possa pensare, con numeri che sfatano l’idea di una vita sessuale più intensa tra i single.

E ssere single non equivale automaticamente a una vita sessuale più intensa: i numeri lo confermano. Le persone senza un partner stabile praticano astinenza o hanno rapporti sporadici. Al contrario, le coppie stabili risultano spesso più attive e soddisfatte dal punto di vista sessuale. L’ultimo rapporto del Censis rivela che oltre il 32% dei sigle è completamente astinente, mentre un altro 31% ha rapporti solo occasionali. La singletudine, insomma, non garantisce maggiore frequenza nei rapporti sessuali. Sesso e giovani: il benessere sessuale in una ricerca. guarda le foto Coppie stabili: più attive di quanto si pensi. Chi vive una relazione consolidata risulta spesso più sessualmente attivo rispetto ai single. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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