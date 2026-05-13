Gli studenti nella Corsa contro la fame

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno, l’Istituto Omnicomprensivo “Celli Michelini Tocci” di Cagli ha partecipato al progetto internazionale “Corsa contro la fame”. Si tratta di un’iniziativa educativa e solidale che coinvolge molte scuole in Italia, con l’obiettivo di sostenere i bambini che si trovano in condizioni di grave difficoltà. La partecipazione degli studenti si inserisce in un’attività che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica su questa problematica.

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Anche quest’anno l’Istituto Omnicomprensivo “Celli Michelini Tocci“ di Cagli ha aderito con entusiasmo al progetto internazionale Corsa contro la fame, iniziativa educativa e solidale che coinvolge migliaia di scuole italiane per aiutare i bambini che vivono in situazioni di grave difficoltà. Davanti al Palazzo Comunale oltre 200 ragazzi hanno partecipato con energia, impegno e grande sensibilità alla manifestazione organizzata dal responsabile del progetto, il professor Stefano Vecchione, insegnante di educazione fisica dell’istituto. "L’iniziativa ha unito sport, educazione civica e solidarietà, trasformando – afferma Vecchione – una giornata di corsa e condivisione in un concreto aiuto per salvare la vita di tanti bambini colpiti da fame e malnutrizione, in particolare nelle aree più fragili dell’Africa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Gli studenti nella “Corsa contro la fame“
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