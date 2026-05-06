Il 7 maggio 230.000 studenti italiani, in 1.900 scuole, scenderanno in pista contro la malnutrizione: ogni giro di campo è una donazione, ogni donazione è un bambino in meno che soffre la fame.. Milano, 6 maggio 2026 – La malnutrizione infantile è la prima causa di mortalità evitabile tra i bambini sotto i cinque anni nel mondo. Si può prevedere, prevenire, curare. Eppure ogni anno costa la vita a 2 milioni di bambini. Per Azione Contro la Fame è inaccettabile. Ed è da questa convinzione che nasce la “Corsa Contro la Fame”, il più grande progetto didattico, sportivo e solidale al mondo: perché correre, in questo caso, significa davvero contribuire a fermare la fame.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Corsa Contro la Fame 2026: la scuola italiana corre per la Repubblica Centrafricana

Notizie correlate

Atri, rischio buco di bilancio: la scuola PNRR corre contro il tempoAd Atri, il destino finanziario della comunità e l’organizzazione scolastica del territorio si trovano sospesi davanti a una scadenza imminente: il...

I Promessi Sposi svuotati: la dura denuncia contro la scuola italiana? Cosa sapere Il docente Andrea Maggi contesta le nuove indicazioni ministeriali per i licei classici.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Montevarchi corre contro la fame: studenti in piazza per sport e solidarietà; L’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti partecipa alla Corsa Contro la Fame; Corsa e solidarietà a Montevarchi; Nuovo progetto della Scuola Secondaria di Primo Grado cattolica lasalliana.

Ogni passo conta: 230’000 studenti per Corsa Contro la FamePer Azione Contro la Fame è inaccettabile. Ed è da questa convinzione che nasce la Corsa Contro la Fame, il più grande ... sardegnareporter.it

L’Istituto Comprensivo Raffaello Magiotti partecipa alla Corsa Contro la FameL’istituto Comprensivo Raffaello Magiotti partecipa alla Corsa contro la fame. Un percorso educativo, una grande mobilitazione giovanile e una giornata di sport che torna per la XII edizione, coinvo ... valdarnopost.it

50news Versilia. . Piano di Conca : Corsa contro la fame - facebook.com facebook

Azione, suspense e una corsa contro il tempo vi aspettano questa sera alle 21:15 su Cielo con “Chase - Scomparsa” x.com