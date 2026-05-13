Gli studenti del ' Santucci' a lezione di primo soccorso
Gli studenti dell’ITIS “A. Santucci” di Pomarance hanno partecipato a una sessione pratica di primo soccorso, organizzata come parte delle attività preparatorie per l’esame di maturità. L’iniziativa mira a integrare le competenze scolastiche con abilità pratiche di cittadinanza attiva. La scuola prosegue così nel suo percorso di formazione, offrendo ai ragazzi strumenti utili sia in ambito personale che professionale.
POMARANCE — In vista dell’esame di maturità, l’ITIS “A. Santucci” di Pomarance continua a investire nella formazione dei propri studenti anche attraverso percorsi trasversali capaci di coniugare scuola, cittadinanza attiva e competenze utili nella vita e nel lavoro. Le linee guida ministeriali.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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