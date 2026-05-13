Gli Stati Uniti non mantengono più il vantaggio sulla Cina, secondo le analisi recenti. La visita di Donald Trump in Cina è stata accompagnata da una serie di incontri ufficiali tra i rappresentanti dei due paesi. Le autorità cinesi hanno accolto l’ex presidente con eventi pubblici e dichiarazioni ufficiali, mentre negli ultimi mesi le tensioni tra le due nazioni sono aumentate riguardo a questioni commerciali e di sicurezza.

Leggendo i rapporti che ha ricevuto in vista della sua partenza per Pechino, Donald Trump avrà sicuramente preso coscienza di un fatto importante: l’imminente vertice sino-americano sarà il primo nella storia in cui la Cina si considera alla pari degli Stati Uniti. In occasione della visita precedente di Trump a Pechino – nel 2017, durante il suo primo mandato – la Cina era ancora ufficialmente “in rimonta”, ma ora quella fase si è conclusa. La Cina ritiene di essere una superpotenza paragonabile agli Stati Uniti. Vogliamo sperare che Trump sia stato informato del modo in cui i leader cinesi giudicano l’evoluzione degli Stati Uniti, evidente dal martellamento sui mezzi d’informazione autorizzati.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Gli Stati Uniti non sono più in vantaggio sulla Cina

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Cina e Corea del Nord contro gli Stati Uniti: confronto tra eserciti

Notizie correlate

Lo specchio dell’Iran per gli Stati Uniti e la Cina. Scrive SisciIraq e Iran, separati a malapena da una consonante, persino prossima in ordine alfabetico, riportano alla memoria molti ricordi.

La Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz, intanto Trump slitta il viaggio a PechinoLa Cina non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo Stretto di Hormuz come richiesto dal presidente Donald Trump , ma accoglie la sua richiesta di...

Temi più discussi: Gli Stati Uniti in Iran non hanno ottenuto niente - Pierre Haski; Chi decide quando la guerra esiste: Stati Uniti e Iran tra regole e interpretazioni; Newsroom - Cosa c'è davvero dietro la guerra tra Stati Uniti e Iran. Perché il gas americano verde che importiamo non è quello che sembra; Lo spostamento delle truppe USA dalla Germania non preoccupa l’UE.

L’Iran non si fida degli Stati Uniti: Se attaccano creiamo la bomba x.com

Americano che si trasferisce in Italia con remote job USA. Commercialista chiede di abbassare il mio compenso e non capisco perche' - altro commercialista mi dice un altra cosa. Vorrei un sincero aiuto reddit

Perché gli Stati Uniti non possono perdere l’Italia. Parla Flek (Atlantic Council)Non c’è un articolo sulla visita in Italia del segretario di Stato statunitense che non inizi con una contestualizzazione fattuale: Marco Rubio è arrivato a Roma, giovedì, in un momento particolarment ... formiche.net

Gli Stati Uniti in Iran non hanno ottenuto nienteWashington non ha raggiunto nessuno degli obiettivi proclamati all’inizio della guerra, mentre Teheran ha dimostrato di poter controllare lo stretto di Hormuz, con conseguenze economiche per tutto il ... internazionale.it