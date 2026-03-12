Iraq e Iran, due paesi confinanti e vicini in ordine alfabetico, sono spesso considerati come un riflesso delle relazioni tra gli Stati Uniti e la Cina. La vicinanza geografica e storica tra i due paesi mediorientali richiama spesso l’attenzione internazionale e suscita ricordi di tensioni e alleanze. La loro posizione strategica li rende punti focali nelle dinamiche di potere globali.

Iraq e Iran, separati a malapena da una consonante, persino prossima in ordine alfabetico, riportano alla memoria molti ricordi. La Cina potrebbe richiedere un cambiamento politico rilevante. Negli ultimi 50 anni era impossibile perché il potere era disperso. Ora potrebbe essere possibile, visto che il presidente Xi Jinping ha concentrato tutto il potere. Tuttavia, bisogna vedere le prossime mosse americane in Iran e in Medio Oriente. Queste decisioni non riguardano solo la regione o gli obiettivi locali israeliani; riguardano l’ordine globale a lungo termine. Ma i cambiamenti in Cina accadranno davvero? L’America e resto del mondo ci crederanno se la Cina li farà? Qui serve una diversione. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Lo specchio dell’Iran per gli Stati Uniti e la Cina. Scrive Sisci

Iran-Stati Uniti, il ‘giallo’ dell’F-15. Teheran: “Lo abbiamo abbattuto”(Adnkronos) – L'Iran annuncia l'abbattimento di un F-15 degli Stati Uniti nel sesto giorno di guerra.

Gli Stati Uniti e sei Paesi del Golfo hanno rilasciato una dichiarazione congiunta contro gli attacchi dell’IranGli Stati Uniti e sei Paesi alleati del Golfo (Qatar, Arabia Saudita, Bahrein, Giordania, Kuwait, Emirati Arabi Uniti) hanno rilasciato una...

